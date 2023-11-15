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كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلى قبل استئناف التدريبات

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القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز المعاون له في تدريب الفريق الأحمر تقرير عن كل اللاعبين خلال فترة الأجازة التي حصل عليها الأهلي أثناء فترة توقف الدوري من أجل الإطلاع على حالة كل اللاعبين قبل استئناف التدريبات الجماعية، من أجل التحضير للتحديات القادمة.

 

ويعود كولر من سويسرا خلال أيام من أجل قيادة تدريبات الأهلي ومن ثم وضع برنامج التحضير للفترة لقادمة، وتحديد الجرعات التدريبية والجوانب الخططية التي ينوي تطبيقها مع اللاعبين من أجل الحفاظ على حساسية المباريات وتجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات.

 

على صعيد متصل ، يفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى إقامة مباراة ميدياما الغانى على استاد السلام رافضاً فكرة إقامة المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

ويكثف مسئولو الأهلى اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة ميدياما الغاني في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عدد الجمهور فى هذه المباراة المرتقبة، وفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين ملعبي السلام وبرج العرب، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختيار ملعب للمباراة الأفريقية، بعد قرار هيئة استاد القاهرة بغلق الملعب عقب مواجهة مصر أمام جيبوتي فى تصفيات كأس العالم المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما لزرع البذرة الشتوية.

 

ويتطلع مسئولو الأهلى لحسم هذا الملف سريعاً من أجل إنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاثة لتكون ضربة البداية قوية فى دور المجموعات للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.

 

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

 

واسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

 

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي المالى بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما ، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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