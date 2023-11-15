شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلى قبل استئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز المعاون له في تدريب الفريق الأحمر تقرير عن كل اللاعبين خلال فترة الأجازة التي حصل عليها الأهلي أثناء فترة توقف الدوري من أجل الإطلاع على حالة كل اللاعبين قبل استئناف التدريبات الجماعية، من أجل التحضير للتحديات القادمة.

ويعود كولر من سويسرا خلال أيام من أجل قيادة تدريبات الأهلي ومن ثم وضع برنامج التحضير للفترة لقادمة، وتحديد الجرعات التدريبية والجوانب الخططية التي ينوي تطبيقها مع اللاعبين من أجل الحفاظ على حساسية المباريات وتجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات.