شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلى قبل استئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
ويعود كولر من سويسرا خلال أيام من أجل قيادة تدريبات الأهلي ومن ثم وضع برنامج التحضير للفترة لقادمة، وتحديد الجرعات التدريبية والجوانب الخططية التي ينوي تطبيقها مع اللاعبين من أجل الحفاظ على حساسية المباريات وتجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات.
على صعيد متصل ، يفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى إقامة مباراة ميدياما الغانى على استاد السلام رافضاً فكرة إقامة المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.
ويكثف مسئولو الأهلى اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة ميدياما الغاني في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عدد الجمهور فى هذه المباراة المرتقبة، وفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين ملعبي السلام وبرج العرب، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختيار ملعب للمباراة الأفريقية، بعد قرار هيئة استاد القاهرة بغلق الملعب عقب مواجهة مصر أمام جيبوتي فى تصفيات كأس العالم المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما لزرع البذرة الشتوية.
ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.
واسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.
واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي المالى بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما ، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة
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