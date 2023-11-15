شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لهجوم مودرن فيوتشر قبل مواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع سوبر سبورت الجنوب أفريقيا والمقرر له 26 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب فورموسينيو، مهاجمي الفريق بضرورة استغلال الفرص التي ستتاح لهم خلال اللقاء، خاصة وأن دفاعات فريق سوبر سبورت تعاني في الفترة الأخيرة، حيث خاض الفريق الجنوب أفريقي 12 مباراة بالدوري المحلي، فاز في 7 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 أخرى، وسجل لاعبيه 16 هدفاً بينما استقبلت شباكه 12 هدفاً.

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.

وبدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.