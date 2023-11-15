شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة جيبوتى بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة جيبوتي في السادسة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي: "فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.