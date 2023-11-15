شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا لليد المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام في السابعة من مساء اليوم ،الأربعاء، مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، بحضور اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد الأمين .

ويشارك فى سحب القرعة كلا من ياسر لبيب نجم الأهلى السابق وأحمد الأحمر نجم الزمالك الحالى ، حيث تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا من الاتحاد الأفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبًا، هي منتخبات:مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

من المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على 4 مجموعات تضم كلاً مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.