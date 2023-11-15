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معتمد جمال يُجهّز بدلاء الزمالك فى ودية توت عنخ أمون.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ معتمد  جمال المدرب العام فى الزمالك والقائم بأعمال الجهاز الفنى فى تريتب أوراقه داخل  القلعة البيضاء، وإعداد اللاعبين بشكل قوى، ويدفع معتمد جمال ببدلاء  الفريق فى ودية توت عنخ آمون أحد  فرق  القسم الثالث والمقرر لها اليوم الأربعاء لتجهيزهم  بالشكل الأمثل  لمواجهة أبو سليم  الليبى، ومنحهم الفرصة كاملة للحكم على مستواهم،خاصة بعد ابتعاد بعضهم عن الصورة خلال  الفترة  الماضية.

ويواصل معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير  الفني لفريق الزمالك، دراسة فريق أبو سليم الليبى، منافسه فى الجولة الأولى من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل مواجهته فى المباراة المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.

وفاز الزمالك على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023 وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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