شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يُجهّز بدلاء الزمالك فى ودية توت عنخ أمون.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ معتمد جمال المدرب العام فى الزمالك والقائم بأعمال الجهاز الفنى فى تريتب أوراقه داخل القلعة البيضاء، وإعداد اللاعبين بشكل قوى، ويدفع معتمد جمال ببدلاء الفريق فى ودية توت عنخ آمون أحد فرق القسم الثالث والمقرر لها اليوم الأربعاء لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمواجهة أبو سليم الليبى، ومنحهم الفرصة كاملة للحكم على مستواهم،خاصة بعد ابتعاد بعضهم عن الصورة خلال الفترة الماضية.
وفاز الزمالك على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023 وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.
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