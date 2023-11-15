شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يُجهّز بدلاء الزمالك فى ودية توت عنخ أمون.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ معتمد جمال المدرب العام فى الزمالك والقائم بأعمال الجهاز الفنى فى تريتب أوراقه داخل القلعة البيضاء، وإعداد اللاعبين بشكل قوى، ويدفع معتمد جمال ببدلاء الفريق فى ودية توت عنخ آمون أحد فرق القسم الثالث والمقرر لها اليوم الأربعاء لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمواجهة أبو سليم الليبى، ومنحهم الفرصة كاملة للحكم على مستواهم،خاصة بعد ابتعاد بعضهم عن الصورة خلال الفترة الماضية.

ويواصل معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، دراسة فريق أبو سليم الليبى، منافسه فى الجولة الأولى من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل مواجهته فى المباراة المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.