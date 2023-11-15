شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه إنبي اليوم فى أولى تجاربه الودية خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للداخلية بقيادة هيثم شعبان على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء أمام إنبي، ضمن برنامج تحضير الفريق الشرطي لخوض منافسات الدوري عقب انتهاء الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويناقش الجهاز الفني خوض عددا من المباريات الودية من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتحفيظهم بعض الجمل الفنية التي ينوي الجهاز الفني الجديد بقيادة هيثم شعبان تطبيقها مع اللاعبين في الفترة.

كما ينوي الجهاز الفني للداخلية تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات عقب انتهاء فترة توقف الدوري واستئناف مباريات الدوري في نهاية نوفمبر الجاري وأول ديسمبر المقبل.

وأعلن نادي الداخلية تعاقده مع هيثم شعبان لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يستمر تعاقده مع النادي لنهاية الموسم الجاري ومعه عمرو حسن مدرباً عاماً، ويتولى هيثم شعبان مسئولية تدريب الفريق خلفاً لـ ميمي عبد الرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا في الدوري.

ويلعب الداخلية أمام بلدية المحلة يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري ، ويحتل الداخلية المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري ( دوري nile) برصيد 4 نقاط.

وسبق لـ هيثم شعبان تولي تدريب عدة فرق أبرزها سيراميكا الذي قاده للتأهل للدوري الممتاز قبل أن يتولى تدريب بتروجت.