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مصر وجيبوتي بتصفيات المونديال .. تشكيل الفراعنة المتوقع في اللقاء

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ياسر رشاد - القاهرة - يستهل المنتخب الوطني مواجهاته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 ، غد الخميس بملاقاة جيبوتي في السادسة مساءًا على ستاد القاهرة الدولي ، لحساب منافسات الجولة الأولى من المنافسات.

ومن المتوقع أن يبدأ روي فيتوريا المدير الفني لمصر اللقاء بتشكيل أقرب للتالي ..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع:محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، عمر كمال عبدالواحد.
الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.
الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ، مصطفى محمد، محمد صلاح.

مؤتمر فيتوريا استعدادًا للقاء ..

وتقرر عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة جيبوتي، في الجولة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2026.
ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السادسة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي.
وسيتم فتح الباب لوسائل الإعلام لتدريبات منتخب مصر لمدة 15 دقيقة تحديدا من الساعة الرابعة والربع حتى الرابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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