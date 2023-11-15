مصر وجيبوتي بتصفيات المونديال .. تشكيل الفراعنة المتوقع في اللقاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل المنتخب الوطني مواجهاته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 ، غد الخميس بملاقاة جيبوتي في السادسة مساءًا على ستاد القاهرة الدولي ، لحساب منافسات الجولة الأولى من المنافسات.

ومن المتوقع أن يبدأ روي فيتوريا المدير الفني لمصر اللقاء بتشكيل أقرب للتالي ..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ، مصطفى محمد، محمد صلاح.

مؤتمر فيتوريا استعدادًا للقاء ..

وتقرر عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة جيبوتي، في الجولة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2026.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السادسة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي.

وسيتم فتح الباب لوسائل الإعلام لتدريبات منتخب مصر لمدة 15 دقيقة تحديدا من الساعة الرابعة والربع حتى الرابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.