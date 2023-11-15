فاطمه عمر تفوز بجائزة أفضل رياضية عربية

ياسر رشاد - القاهرة - فازت البطله البارالمبية فاطمه عمر أسطورة رفع الأثقال المصرىة بجائزة أفضل رياضية بارالمبية عربية فى النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتى تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة التي تحتفل بانجازات المرأة في الوطن العربي في المجال الرياضي.

وقد تنافست اللاعبة المصرية مع العديد من الرياضيات العرب حتى تم تصفيتهم إلى الدور النهائى إلى ثلاث لاعبات هن نورة الكتبي (الإمارات)، وآية الله أيمن توفيق (مصر) بجانب فاطمه عمر التى تفوقت على الجميع بتاريخها وإنجازاتها .

وقد تسلمت البطله البارالمبية جائزتها التى أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتى تلقب ب (أم الإمارات)، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، يشهد الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في نسخة 2023، ويبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و800 ألف درهم، في 10 فئات للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).