موعد سحب قرعة بطولة أمم افريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تُعقد اليوم، فعاليات مراسم يحب قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، التى تستضيفها مصر في الفترة من 19 وحتى 29 يناير 2024 القادم.



موعد سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

وسيتم سحب مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بدار البنك الأهلي بمدينة نصر بحضور ممثلى المنتخبات المشاركة ومسؤولي اتحاد كرة اليد الافريقي.

القناة الناقلة لمراسم سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

وتذاع مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2024، عبر شبكة بى ان سبورتس، والتى تبث الحدث عبر شاشتها بى ان سبوتس الاخبارية.

ويحسم المنتخب الفائز بلقب البطولة بطاقة تأهلة بصفة مباشرة الى دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها باريس 2024.

تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024



المستوى الأول:

مصر ، كاب فيردي ، المغرب ، تونس.

المستوى الثاني:

الجزائر ، غينيا ، الكونغو الديمقراطية ، أنجولا.

المستوى الثالث:

الجابون ، الكاميرون ، زامبيا ، نيجيريا.

المستوى الرابع:

الكونغو برازافيل ، كينيا ، ليبيا ، رواندا.



يذكر أن، منتخب مصر لكرة اليد هو حامل لقب آخر نسختين من بطولة كأس الأمم الأفريقية لليد التى أقيمت في تونس 2020 ومصر 2022.