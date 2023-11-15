شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لن يضم مهاجما فى يناير وكولر اكتفى بكهربا وموديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لا يفكر فى ضم مهاجم جديد للفريق فى موسم الانتقالات الشتوية المرتقب فى يناير المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مفيش مهاجم جاى النادى الأهلى، كولر قال إن كهربا موجود على المستوى الأفريقى، وموديست يتقدم بشكل جيد، حتى لو رحل صلاح محسن.

ويعقد مسئولو قطاع الكرة بالنادى الأهلى اجتماعا مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة يوم الأحد المقبل، عقب عودته من سويسرا وقبل قيادة المران الأول للفريق الأحمر فى بداية التحضير لمباراته ضد ميدياما الغانى فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويأتى اجتماع الأهلى مع كولر من أجل مناقشة خارطة طريق فريق الكرة فى المرحلة المقبلة، ومناقشته فى احتياجاته الفنية قبل انتقالات يناير المقبل، واللاعبين الذين يحتاج للتعاقد معهم، واللاعبين الذين لن يكون لهم دور مع الفريق الأحمر من أجل إعارتهم لاكتساب الخبرات أو تسويقهم فى الميركاتو الشتوى المقبل.

ويتطرق الاجتماع لمناقشة كولر فى مستقبل الفريق ومصير العروض المقدمة لبعض اللاعبين فى الفترة الحالية، لاسيما مع وجود أكثر من عرض إعارة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الأهلى.