شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس مباريات أبو سليم فى الكونفدرالية لتجنب مفاجآت البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الزمالك التحضير لمباراته ضد أبو سليم الليبى يوم 26 نوفمبر الجارى فى افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يعكف معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك على دراسة الفريق الليبى.

وفاز الزمالك على أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 بالكونفدرالية وتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة ذاتها.

ويرغب معتمد جمال في دراسة أبو سليم بالفيديو من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الليبي، وتجنب المفاجآت في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، حيث قام الجهاز الفني بتجميع مباريات ابو سليم في الدور التمهيدي بالكونفيدرالية لاستكشاف المنافس.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدراليةيستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

الزمالك × أبو سليم

سوار × الزمالك

الزمالك × ساجرادا

ساجرادا× الزمالك

أبو سليم × الزمالك

الزمالك × سوار

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.