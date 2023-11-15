شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان مراقبا لمباراة المغرب والجزائر ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا سمير عثمان عضو اللجنة ليكون مراقبا لمباراة المغرب والجزائر اليوم، فى الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا فى تونس.
وانطلقت الاثنين الماضى بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التى تقام فى تونس.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى طاقم تحكيم مصرى لإدارة مباراة الافتتاح بين ليبيا والمغرب التى أقيمت على ملعب الكرم.
وضم طاقم التحكيم المصرى، الذى أدار المباراة كل من هشام القاضى حكم الساحة والمساعد محمد مجدى سليمان والمساعد طارق مصطفى، وحكم احتياطى: يوسف بودربال (الجزائر)، والمراقب: عواز الطرابلسى (تونس).
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