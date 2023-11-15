شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ عمرو وردة: الأندية التى لعبت لها هذا الموسم أكثر من عدد أهدافك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس فسخ عمرو وردة تعاقده مع نادى فاركو بالتراضى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فاركو فسخ عقد عمرو وردة بالتراضى، سألت وعلمت أن الموضوع غريب جداً، الأزمة حدثت بعد ظهور عمرو وردة فى مباراة فاركو والمصرى، بعدها بأيام الفريق كان يستعد لمباراة سيراميكا واللاعب غادر المعسكر، المدرب لم يعجبه هذا الأمر، وقام المدرب وقتها بمعاقبته ولم يعجبه الأمر، وبعدها رحل الجهاز الفنى.

وأضاف: بعدها تولى خالد جلال المسئولية، لكنه لا حاول يلتزم ولا يتحدث مع الجهاز ولا يتدرب فى النهاية الإدارة تحدثت معه وقال لهم إنه يرغب فى فسخ تعاقده وتم فسخ العقد.

وواصل: هذه ليست المرة الأولى التى تحدث فيها أزمة لعمرو وردة مع نادٍ، وقبل ذلك حدثت مشكلة مع المنتخب ومن بعدها لم يشارك مع المنتخب منذ 2019، عيب لما يبقى السي في بتاعك الأندية التي لعبت لها هذا الموسم فقط أكثر من عدد أهدافك، لعبت لـ 5 أندية ولم تسجل إلا 4 أهداف وهذه الأزمة ليست في الموسم الجاري فقط بل من المواسم السابقة، لا يصح أن لأى فريق أن يتمسك بلاعب غير منضبط لأنه سيفسد الفريق كله.