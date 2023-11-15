أيمن الرمادى يطبق نظام اليوم الكامل لتجهيز سيراميكا لمواجهة البنك الأهلى

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، تطبيق نظام اليوم الكامل فى تدريبات الفريق، لتجهيز سيراميكا بشكل قوى خلال فترة التوقف الدولى الحالية قبل استئناف بطولة الدورى.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته الودية غدا الخميس أمام فريق فاركو، بعدما استقر أيمن الرمادى على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية من أجل تجهيز الفريق بشكل كامل لمباريات دورى Nile المقبلة، والتى يبدأ الفريق بمواجهة البنك الأهلى بعد تأجيل مباراة المصرى.

ويبحث مسئولو سيراميكا حاليا الاتفاق على المباراتين الوديتين المتبقيتين بعد الاتفاق مع فاركو على المواجهة الودية الأولى غدا الخميس.

بدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الاهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.