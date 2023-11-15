شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم فلسطينى مرشح لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفلسطينى عدى الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكى دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، لحل أزمة رأس الحربة فى صفوف الفريق، فى ظل تراجع مستوى الثنائى أنتونى موديست وصلاح محسن، وابتعاد محمود كهربا عن المشاركة بسبب إيقافه فى مباريات الدورى.

المهاجم الفلسطينى يبلغ من العمر 24 عاما، وشارك فى 180 مباراة، أحرز خلالها 90 هدفا، وخلال الموسم الحالى لعب 4 مباريات، وسجل 3 أهداف رغم عدم مشاركته أساسيا.

يذكر أنه حال نجاح الأهلي في ضم عد الدباغ فلن يتم قيده كلاعب أجنبي كونه يحمل الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلى، ولن يكون هناك عائقا في قيده بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.

ويجد الأهلى صعوبة فى التعاقد مع لاعب أجنبى فى يناير المقبل لتدعيم الهجوم، فى ظل وجود 5 لاعبين أجانب فوق السن على قائمته، وهم علي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج ورضا سليم وأنتوني موديست.