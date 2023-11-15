شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: محمد حمدى أفضل من فتوح للمشاركة مع المنتخب ويجب احترام المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء نبيل نجم الكرة المصرية السابق أن محمد حمدى أفضل للمنتخب فى الفترة الحالية، وسيكون له دور أهم مع المنتخب أكثر من أحمد فتوح، وذلك خلال مباراة جيبوتى المقرر إقامتها غداً ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال علاء نبيل، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": محمد حمدى أفضل من أحمد فتوح حالياً مع المنتخب، ليس من أجل شىء، فنياً الضغط الموجود على فتوح نفسياً سيأخذ من تركيز اللاعب، وهذا سيؤثر على أداء اللاعب.

وأضاف: محمد حمدى يسير بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، البعض بدأ يتحدث عن انتقاله لمكان آخر فى الفترة المقبلة ولديه طموحات كبيرة.

وواصل: الجماهير المصرية تتنفس كرة القدم والمكسب يسعد الشعب بالكامل، نظام التصفيات هذه المرة مختلف عن التصفيات السابقة، والبعض يتحدث عن أن جيبوتى منافس ضعيف هذا الكلام كان زمان، يجب أن يحترم اللاعبين والجهاز الفنى المنافس لأن هذا عليه عامل كبير جداً في الوصول إلى الهدف.

وواختتم: مباراة الجزائر رغم التعادل الجماهير استشعرت أن المنتخب بخير، كنا نفتقد هذا الأداء منذ فترة كويلة جداً والجمهور المصرى ذواق يحب الكرة الحلوة، والأداء والنتيجة الجيدة تعطى متعة أكبر.