شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطمئن على المصابين بعد المشاركة فى مباريات الإسماعيلى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى على اللاعبين العائدين من الإصابات بعد مشاركتهم فى المباريات الودية، التى يخوضها الدراويش استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile.

وشارك المدافع عبد الله محمد فى جزء من مباراة ساحة دمياط بعد التعافى من قطع الرباط الصليبى، كما شارك محمد بيومى فى جزء من مباراة المروج الليبى، ليؤكد جاهزيته، كما يشارك أحمد عادل عبد المنعم بشكل قوى فى التدريبات الجماعية، ومن المقرر أن يدفع به إيهاب جلال فى مباريات فيوتشر وطلائع الجيش والمقاولون العرب الودية المقبلة للاطمئنان عليه.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لاستكمال مبارياته الودية أمام فيوتشر يوم 17 نوفمبر وطلائع الجيش يوم 19 نوفمبر الجارى، وأخيرا مواجهة المقاولون العرب فى 22 نوفمبر.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدورى لعلاج الأزمات الفنية التى يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف فى 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.