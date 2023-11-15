دوري "أن بي إيه": يوكيتش يُلحِق بكليبرز خسارته السادسة تواليًا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: سجل الصربي نيكولا يوكيتش 32 نقطة وأضاف إليها 16 متابعة و9 تمريرات حاسمة وقاد فريقه دنفر ناغتس حامل اللقب لالحاق الهزيمة السادس تواليا بضيفه لوس أنجليس كليبرز 111 108 الثلاثاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (ان بي ايه).

ست مجموعات

وضمن منافسات البطولة الجديدة "إن سيزون" بنظام الكأس، قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، وسيلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الست الذين سينضم إليهم فريقان في ربع النهائي. وتُحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر في لاس فيغاس.

دنفر وكليبرز

في المجموعة الثانية في المنطقة الغربية، قلب دنفر بطل الدوري تأخره بفارق سبع نقاط في منتصف الربع الرابع أمام كليبرز، ليخرج قائزا ويحافظ على سجله خالياً من الخسارة على ارضه.

وشكّلت الهزيمة ضربة قوية جديدة لكليبرز الذي خسر ست مباريات متتالية منذ تعاقده مع جيمس هاردن الشهر الماضي.

وبدا أن كليبرز في طريقه إلى وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية بعد أداء رائع من بول جورج الذي أنهى المباراة برصيد 35 نقطة، وأضاف هاردن 21 نقطة.

لكن دنفر فرض تفوقه في النهاية، فسجل 19 نقطة مقابل 9 لكليبرز في الدقائق الأخيرة من الربع الأخير ليحقق الفوز.

وقال يوكيتش بعد المباراة "لقد خسروا خمس مرات متتالية، لذا كنّا نعلم أنهم سيلعبون بقوة شديدة".

وتابع الصربي "لكننا لم نُهزم على أرضنا هذا الموسم وأردنا أن نُبقي الأمر على هذا النحو".

وحصل يوكيتش على مساعدة من آرون غوردون برصيد 20 نقطة، بينما أضاف ريجي جاكسون 18 نقطة.

غولدن ستايت ووريرز ومينيسوتا تمبروولفز

على ملعب "تشايز سنتر" في سان فرانسيسكو، انتهت المواجهة النارية بين غولدن ستايت ووريرز وضيفه مينيسوتا تمبروولفز بفوز الاخير 104 101، بعدما قلب تأخره بفارق 12 نقطة في الربع الثالث ليخطف الانتصار.

وقد طغى على النتيجة رغم ذلك، اشتباك في الربع الأول شهد طرد نجمي غولدن ستايت كلاي طومسون ودرايموند غرين إلى جانب جايدن ماكدانيالز من مينيسوتا.

وتلقّى طومسون أمراً بمغادرة الملعب بعد اشتباك مع ماكدانيالز في الملعب انتهى بتمزق قميص لاعب ووريرز. وطُرد غرين لدوره في المشاجرة عندما قام بسحب نجم مينيسوتا الفرنسي رودي غوبير من رقبته.

وأعرب ستيف كير مدرب ووريرز عن غضبه من قرار طرد طومسون، مصراً على أن غرين كان يدافع فقط عن زميله في الفريق.