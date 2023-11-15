4 فرق في 4 أشهر.. وسائل إعلام: فاركو ينهي تعاقده مع عمرو وردة.. واللاعب باكيا: أنا مريض نفسي وبتعالج

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة نادي فاركو أعلن إنهاء التعاقد مع اللاعب عمرو وردة عقب انقطاعه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وأفاد موقع "kooora" بأن قرار نادي فاركو جاء بتوصية من الجهاز الفني للفريق تحت قيادة خالد جلال.

وأشار الموقع إلى أن عمرو وردة غاب عن تدريبات فاركو، منذ قدوم خالد جلال، بعد رحيل المدرب البرتغالي برونو روماو.

ولم يشارك "وردة" في سوى مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع الفريق البرتقالي، أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث خسر فاركو 0-1.

عمرو وردة يدخل في نوبة بكاء

دخل عمرو وردة، في نوبة بكاء على الهواء، بعد الأنباء التي أشارت إلى فسخ عقده مع النادي خلال الساعات الأخيرة.

وفي تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، نفى عمرو وردة تلك الأنباء قائلا إنه تواصل مع مسؤولي نادي فاركو للتعرف على حقيقة تلك الأنباء، غير أنهم نفوا ذلك بشكل قاطع.

وأوضح "وردة" أنه موجود مع فريق فاركو، ولكنه منقطع عن التدريبات لأنه يخضع للعلاج النفسي منذ رحيله عن الرجاء المغربي بشكل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف اللاعب: "لم أكن أريد قول ذلك على الهواء، ولكنني أخضع للعلاج النفسي خلال الفترة الأخيرة، المرض النفسي أسوأ من أي أمر آخر".

وأكمل: "أنا مكتئب وأتعرض لنوبات ذعر وأتناول بعض الأدوية، وهو ما يجعلني منقطعا عن تدريبات فاركو، لكن لا صحة لفسخ عقدي مع النادي كما يقول البعض".

وتابع وردة باكيا: "لا أعرف ماذا يريد البعض مني، إذا كانوا يريدون عدم عودتي لمنتخب مصر فلن أعود، وإذا كانوا يريدون مني أن أتوقف عن ممارسة كرة القدم فسوف أتوقف".

أزمات

أولى أزمات عمرو وردة كانت مع نادي أبولون ليماسول القبرصي الذي غادره في نهاية يوليو الماضي، بعد الاختلاف على طلباته المالية لتجديد العقد.

ولاحقا، أعلن نادي الرجاء المغربي تعاقده مع عمرو وردة في أغسطس الماضي، وسريعا فسخ النادي المغربي التعاقد بعد 10 أيام فقط، بعدما طلب اللاعب المصري الرحيل، وغاب عن التدريبات دون أسباب واضحة.

وعلى إثر ذلك طالب النادي المغربي اللاعب بسداد قيمة الشرط الجزائي وهو ما تم بالفعل.

وبعدها بثلاثة أيام، أعلن "وردة" العودة إلى قبرص من بوابة نادي دوكسا، وبعد 4 أيام فقط من التوقيع طلب وردة فسخ التعاقد إذ تلقى عرضا ماليا أكبر من نادي الاستقلال الإيراني.

وعلى الرغم من ذلك، فشلت المفاوضات مع الاستقلال بسبب "الطلبات الغريبة" للاعب المصري، حيث أصر على توفير طائرة خاصة له مع المغالاة في الطلبات المالية.