بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في افتتاح بطولة شمال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 والذي يستهل مشواره في بطولة شمال إفريقيا والمقامة حاليا في تونس، بمواجهة نظيره منتخب ليبيا.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا

وتنطلق مباراة منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أمام نظيره منتخب ليبيا ببطولة شمال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت ابو ظبي.

قائمة منتخب مصر للشباب ببطولة شمال أفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب ببطولة شمال أفريقيا 22 لاعبا وهم:-

في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهبة – أحمد جابر

في الدفاع: معتز محمد – أحمد عابدين – حسام عوض الله – محمد سمير – يوسف عبد الحفيظ – حسن أبو المعاطي – مهاب سامي

في خط الوسط: مروان محمود – أحمد خالد كباكا – فارس خالد – محمد السيد – هادي عامر – كريم حامد – محمد عبد الله – عمرو خالد – عمر خضر

في الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد – محمد زعلوك.

مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب ببطولة شمال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخبات الجزائر وتونس والمغرب أيام 17 و19 و21 نوفمبر الجاري على الترتيب، وذلك في إطار الجولات من الثانية وحتي الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.

مشاهدة مباراة منتخب مصر للشباب ببطولة شمال أفريقيا