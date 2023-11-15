موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في أولى جولات الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مواجهاته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بملاقاة نظيره أبو سليم الليبي في تمام السادسة مساء يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري.





ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية رفقة أندية “ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي”.

تصريحات مهاجم الفريق الليبي ..

على صعيد متصل أكرم الزوي مهاجم فريق أبو سليم الليبي، أن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية ليست سهلة.

وقال الزوي، خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة : "فريق أبو سليم من أكبر الأندية في ليبيا الآن".

وأضاف: "الزمالك نادي كبير رغم أنه يمر بأزمات حاليا، وسنحاول تقديم نتيجة إيجابية ضده".

وتابع: "زيزو وشيكابالا هما أكثر اللاعبين المؤثرين في صفوف الزمالك".

واختتم : "لعبت في الدوري المصري بصفوف دمنهور، وكان معي حمدي فتحي وكان شابا واعدا ومميزا ويستحق كل ما حققه حتى الآن في مسيرته".

على صعيد آخر اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

و حرص مجلس الإدارة خلال الجلسة على استقبال السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة و الترحيب بهم و الاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.