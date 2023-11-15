لوبيتيجي يحسم قراره بشأن تدريب اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق قراره بشأن عرض نادي اتحاد جدة من أجل تدريب الفريق السعودي خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته.

لوبيتيجي ينوي رفض عرض الاتحاد من أجل قيادة الاتحاد خلفا لـ نونو إسبيريتو سانتو، وأكدت التقارير أن سبب الرفض بسبب رغبته في التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لوبيتيجي قاد العديد من الأندية على رأسها ريال مدريد ورايو فاليكانو، ومنتخب إسبانيا، وبورتو بالإضافة إلى إشبيلية ، وكانت آخر تجاربه مع ولفرهامبتون.

وكان لوبيتيجي أقيل من تدريب منتخب إسبانيا قبل بداية كأس العالم بروسيا بسبب اتفاقه مع ريال مدريد، رغم أن اللاروخا كان يستعد لحدث كبير مثل المشاركة في المونديال.

وقاد لوبيتيجي ريال مدريد في موسم 2018-2019، وأستمرت فترته لمدة 3 أشهر بعد خسارته لبطولة كأس السوبر الأوروبي، بالإضافة لتلقيه الهزيمة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بخماسية مقابل هدف.

