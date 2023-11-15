شوبير يكشف حقيقة تعاقد الاهلي مع قناص الدوري السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن احتمالية عودة اللاعب محمد شريف مهاجم الخليج السعودي إلى صفوف الاهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء أن عودة محمد شريف إلى صفوف النادي الاهلي خلال الفترة القادمة غير واردة ومستبعدة نظرًا لرحيله في الصيف الماضي.

وشدد شوبير في تصريحاته على أن هناك سببين يمنعان استعادة الأهلي للاعبه السابق محمد شريف نظرًا لخروجه بمقابل مادي كبير لفريق الخليج السعودي،لذا من الصعب دفع إدارة المارد الأحمر هذه المبالغ للتعاقد معه مجددًا.

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وأضاف شوبير في حديثه” السبب الثاني يتمثل أن شريف يسير بخطى جيدة مع فريقه الجديد في الخليج السعودي، ونجح في تسجيل هدف بالمباراة الأخيرة لفريقه.

وأوضح أن هناك سببًا اخر قويًا يمنع شريف من العودة لـ الأهلي في هذا التوقيت متمثل في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار والتي تنطلق في يناير المقبل.