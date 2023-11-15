برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم جيرونا في الشتاء

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تخطيط نادي برشلونة للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن برشلونة يستهدف التوقيع مع اللاعب سافينهو نجم نادي جيرونا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد جناح هجومى فى برشلونة يقترب من أرقام البرازيلى صاحب (19) عاما، بعدما أحرز 4 أهداف وصنع مثلها في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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وتابعت الصحيفة ” وإن كان جيرونا أقوى خط هجوم في الليجا هذا الموسم حتى الآن برصيد (31) هدفا فإن لسافينهو جزء كبير بذلك”.

ووضع البرتغالي ديكو المدير الرياضي لتادي برشلونة اسم اللاعب البرازيلي ضمن قائمة احتياجات البلوجرانا في الفترة المقبلة.

ويجيد سافينهو اللعب كجناح أيسر بشكل أساسي وأيمن كما يتمتع بشخصية وبيئة مُحيطة به جيدة وسجل خالٍ من الإصابات ووفقًا لبعض التقارير الإسبانية.