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موقف لوبيتيجي النهائي من تدريب الاتحاد السعودي

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لوبيتيجي

لوبيتيجي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نادي وإشبيليه السابق جولين لوبيتيجي، من تدريب الاتحاد السعودي في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم المدرب الإسباني وبيتيجي بالفعل في الأيام الأخيرة بإمكانية التعاقد مع الاتحاد السعودي، خلفًا للمدير الفني السابق للنمور البرتغالي نونو سانتو.

ودخل نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع أكثر من مدرب مثل مارسيلو جالاردو كذلك مع فيتور بيريرا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية التوقف الدولي الحالي.

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ورحل نونو سانتو عن تدريب النادي السعودي نظرًا لسوء النتائج في اخر فترته، ليتم الإعلان عن إقالة البرتغالي والبحث عن مدرب جديد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “X” أن لوبيتيجي يتجه لرفض عرض اتحاد جدة.

وشدد رومانو أن المدرب الإسباني السابق لنادي وولفرهامبتون يفضل العروض من الممتاز فقط حيث يرغب في خوض تجربة جديدة في تلك البطولة مرة أخرى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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