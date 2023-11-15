موقف لوبيتيجي النهائي من تدريب الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نادي ريال مدريد وإشبيليه السابق جولين لوبيتيجي، من تدريب الاتحاد السعودي في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم المدرب الإسباني وبيتيجي بالفعل في الأيام الأخيرة بإمكانية التعاقد مع الاتحاد السعودي، خلفًا للمدير الفني السابق للنمور البرتغالي نونو سانتو.

ودخل نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع أكثر من مدرب مثل مارسيلو جالاردو كذلك مع فيتور بيريرا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية التوقف الدولي الحالي.

اقرأ أيضًا: موقف محمد صلاح ومرموش من مواجهة مصر أمام جيبوتي.. فيتوريا يحسم

ورحل نونو سانتو عن تدريب النادي السعودي نظرًا لسوء النتائج في اخر فترته، ليتم الإعلان عن إقالة البرتغالي والبحث عن مدرب جديد.

ووفقًا لما ذكره الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “X” أن لوبيتيجي يتجه لرفض عرض اتحاد جدة.

وشدد رومانو أن المدرب الإسباني السابق لنادي وولفرهامبتون يفضل العروض من الدوري الإنجليزي الممتاز فقط حيث يرغب في خوض تجربة جديدة في تلك البطولة مرة أخرى.