ضربة جديدة لـ مرتضى منصور بعد رحيله عن الزمالك

تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ضربة جديدة بعد عزله من رئاسة القلعة البيضاء.

وتم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك قبل أن يكمل ولايته الثالثة التي بدأت يوم 12 فبراير 2022.

وقضت المحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في قضية سب وقذف هاني العتال عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

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وأقام هاني العتال أمين أمانة الإعلام بحزب حماة الوطن، والمرشح السابق لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك دعوتين قضائيتين ضد مرتضى منصور برقم 414 و 415، بسبب سبه وقذفه.

ورفضت المحكمة الاقتصادية الطعن المقدم من مرتضى منصور، فيما ألزمته بشكل نهائي بسداد 100 ألف جنيه لصالح هاني العتال كتعويض.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور.