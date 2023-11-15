هل يتعاقد الاهلي مع مهاجم جديد في يناير؟.. شوبير يحسم الجدل

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن موقف النادي الاهلي من التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية أن الاهلي لن يتعاقد مع مهاجما جديدا في يناير المقبل مشيرًا إلى أنه لا يوجد رغبة داخل المارد الأحمر لضم لاعبًا جديدًا في مركز المهاجم سواء محلي أو أجنبي.

وشدد شوبير في حديثه أن كولر سيقرر الاعتماد على الثلاثي محمود كهربا وصلاح محسن بالإضافة إلى الفرنسي أنتوني موديست في مركز المهاجم.

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وأضاف” ربما المدير الفني غير مقتنع بالمردود الفني لصلاح محسن بعد مشاركته في الفترة الماضية إلا أن سيعتمد عليه مع الثنائي الأخر كهربا وموديست”.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.