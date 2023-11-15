بيراميدز يوجه صدمة إلى الاهلي والزمالك بسبب نجمه

وجه نادي بيراميدز ضربة قوية إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بخصوص التعاقد مع اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر لـ منتخب مصر.

وارتبط اسم محمد حمدي نجم نادي بيراميدز بشدة من الانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” خاص.. محمد حمدي وقع على عقود التجديد لبيراميدز، ويتبقى توثيق العقود”.

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ويقترب النادي الاهلي من التوقيع مع اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تعزيز صفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد أعلن خصم 25% من قيمة عقد أحمد فتوح مع إيقافه لمدة شهرًا بالإضافة إلى عرضه للبيع نتيجة لما بدر منه قبل المواجهة قبل الماضية أمام نادي زد في بطولة الدوري المصري.