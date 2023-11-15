"هل توجد مجاملات في منتخب مصر للشباب".. رد حاسم من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، آخر استعدادات منتخب مصر للشباب قبل مواجهة منتخب ليبيا،ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا للشباب، والمقامة في تونس

وقال "أبو الوفا"،رئيس بعثة منتخب مصر في تونس في تصريحات تلفزيونية، إن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في المباراة الأولى، وتقديم مستوى قوي خلال البطولة.

وأضاف أن وائل رياض المدير الفني للفريق عقد محاضرة فنية لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة اليوم، والجميع يريد تحقيق الفوز، مؤكدًأ أنه لا صحة لموضوع المجاملات ولن نضر بسمعة مصر ومصلحة المنتخب على حسب ضم لاعبين محددين.

وأكد أن المدرب يريد في النهاية يريد تحقيق نتائج ايجابية، ووائل رياض يسابق الزمن من أجل صناعة جيل قوي للكرة المصرية.

وأوضح أن منتخب مصر يشارك في تصفيات كأس عالم اولمبياد وأمم إفريقيا، والجميع يجتهد من أجل تحقيق الفوز، مؤكدًا أن اللاعبين في مستوى جيد ولديهم إصرار وروح عالية، من أجل العودة بالكأس.

وأشار إلى أنه لا يعلم أسماء اللاعبين الموجودين، وحزين للنغمة التي تتردد حول أن لاعبين الصغار، مستوى جميع العناصر جيد، والحديث عن المجاملات أمر غريب ومحزن بالنسبة لي، وحزين من وصف منتخب الشباب بـ منتخب العائلات.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام ليبيا

يستعد منتخب الشباب لمواجهة نظيره الليبي، في الثالثة عصر اليوم الموافق 15 نوفبر، ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا للشباب.

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب على 22 لاعبًا تحت قيادة وائل رياض المدير الفني، وهم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة، وهما مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.

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