قناة تذيع مباراة منتخب مصر وليبيا في بطولة شمال أفريقيا للشباب مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

يستعد منتخب مصر للشباب لبداية مشواره في بطولة اتحاد شمال إفريقيا تحت سن 20 عامًا، اليوم الأربعاء، المقامة في دولة تونس، بنظام البطولة المجمعة.

ويواجهة منتخب الشباب نظيره الليبي، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، على ملعب الكرم التونسي، ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا للشباب، التي تستضيفها دولة تونس في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة، وهما مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.

وانطلقت بطولة شمال إفريقيا بمواجهتي تونس مع الجزائر وليبيا واجهت المغرب، الإثنين 13 نوفمبر، وحقق نسور قرطاج الفوز على الجزائر بنتيجة 4-2، بينما فاز أسود الأطلسي على ليبيا بنتيجة 6-0.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والقنوات الناقلة

تذاكر مباراة مصر وليبيا في بطولة شمال إفريقيا على الصفحة الرسمية لـ اتحاد شمال إفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب"، عن طريق هذا الرابط.

وسوف يلعب منتخب مصر للشباب مع الجزائر في المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، ثم يواجهه أصحاب الأرض منتخب تونس يوم الأحد الأسبوع القادم، وختام منافسات البطولة بمواجهة المغرب يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر.

وأعلن وائل رياض المدير الفني، عن قائمة منتخب مصر للشباب التي تضم 22 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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