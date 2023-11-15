فيتوريا يضع اللمسات النهائية على خطة المنتخب لمواجهة جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم المنتخب الوطني المصري، تدريباته اليوم، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة جيبوتي غدا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، اللمسات النهائية على خطة الفراعنة، لمواجهة جيبوتي غدا، ووضع التشكيل المناسب للمباراة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره جيبوتي في السادسة مساء غدا على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2026.

وكان الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، انضموا لتدريب المنتخب الوطني أمس، بعد وصولهم إلى القاهرة.

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