"وردة ليس الأول".. مهاجم الأهلي السابق "مسجل خطر".. ومحترف المصري صاحب رقم قياسي في الهروب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة:

يبدو أن مسلسل رحيل عمرو وردة عن الأندية بشكل مفاجئ لم ينتهي حتى الآن بعد إعلان فاركو فسخ التعاقد مع اللاعب حسب مصادر خاصة.

وأكد مصدر في نادي فاركو التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد مع عمرو وردة، بعد عدة أسابيع من انضمامه إلى الفريق.

وكان فاركو قد أعلن عن تعاقده مع عمرو وردة في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

رحلة وردة كتبت محطة رابعة لها هذا العام، بعد تجربتين في الدوري القبرصي وواحدة في الدوري المغربي واخيرا الدوري المصري عبر بوابة فاركو، و مازالت الرحلة مستمرة.

وبالنظر لطريقة رحيل وردة عن الفرق نجد أن هناك عددًا من اللاعبين خلال السنوات الأخيرة ينتهجون نهجه في الهروب من فرقهم.

قناص غير متزن

هرب الإيفواري سليماني كوليبالي من الأهلي في الـ25 من مايو عام 2017، رغم ارتباطه بعقد مع النادي، مما دفع الأهلي إلى التقدم بشكوى رسمية إلى "فيفا" لحفظ حقوقه المالية والأدبية.

كوليبالي الذي قدم مستوى أكثر من رائع مع الأهلي في الفترة التي شارك بها، حيث لعب 12 مباراة سجل 6 أهداف.

ومارس كوليبالي هوايته وقرر الهروب من جديد من نادي آخر بعدما انضم إلى النجم الساحلي التونسي في صفقة انتقال حر.

وفوجئ النجم الساحلي بهروب كوليبالي حيث ترك النادي فجأة وقرر فسخ عقده من طرف واحد ليُكرر اللاعب مع فعله مع الأهلي في مايو عام 2017 حينما هرب من الأهلي.

وحصل الأهلي على حكم بتغريم كوليبالي والنجم الساحلي بـ مليون و400 ألف دولار بجانب 400 ألف دولار فوائد على الغرامة.

الهروب المتكرر

هرب اللاعب البوركيني أريستيد بانسيه لاعب فريق المصري السابق، ثلاث مرات.

وأكد محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى فى ذلك التوقيت بأنه تأكد شخصيا من هروب اللاعب أريستيد بانسيه على خطوط الطيران التركية وذلك أثناء وجوده مع بعثة النادى المصرى المتجهة إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر.

وأضاف نائب رئيس المصرى بأنه مندهش جدا من تصرفات اللاعب بانسيه ولا يعلم سبب هروبه خاصة وأن مجلس الإدارة وفر له جميع طلباته من مستحقات ومسكن خاص به.

مشيرا إلى أن هذا اللاعب يتعمد افتعال الأزمات داخل الفريق دائما دون أى سبب مقنع، مشيرا إلى أنهم اتخذوا ضده كل الطرق القانونية منذ هروبه قبل ذلك، ولن يتنازلوا عن حق النادى المصرى القانونى تجاه اللاعب.

شواط

هرب اللاعب التونسي فراس شواط من نادي الإسماعيلي بعدما قدم اللاعب أداء جيد خلال ظهوره في الدوري المصري.

عقب هروب اللاعب تقدم الإسماعيلي بشكوى ضده إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

تفاجئ مسؤولو الإسماعيلي بغياب اللاعب عن التدريبات وهروبه إلى تونس مسقط رأسه بدون إذن مسبق.

كما أن هروب شواط من الإسماعيلي لم يكن الأول له، حيث أنه هرب من نادي الصفاقسي التونسي من قبل.

وقضت لجنة النزاعات التونسية، بتغريم فراس شواط 60 ألف دينار تونسي، لصالح الصفاقسي التونسي؛ بسبب فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد قبل انطلاق الموسم ورحيله عن الفريق.

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