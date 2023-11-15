"الأهلي يضع هذا الشرط".. مجدي عبدالغني يكشف ما يفعله محمد عبدالمنعم للرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، ضغوط محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر من أجل الاحتراف في الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.

قال مجدي عبد الغني خلال تقديمه برنامجه على قناة الشمس: "محمد عبدالمنعم يضغط حاليا من أجل خوض رحلة احتراف خارجي، بعدما تلقى عرضا من نادي فرانكفورت الألماني الذي يلعب له عمر مرموش".

أضاف: "النادي الأهلي من جانبه اشترط الحصول على 7 مليون يورو من أجل السماح للاعب بالاحتراف الخارجي، في ظل رغبه الشديدة".

ويقدم محمد عبدالمنعم مستوى مميز رفقة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وأصبح من أفضل المدافعين في مصر ، وهو ما جعله ينضم لصفوف المنتخب الوطني.

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