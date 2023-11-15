فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الأربعاء ارتفاع سعر ظهير أيسر نادي ليفربول كونستانتينوس تسيميكاس، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 15 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

زكي أمدوني (بيرنلي) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

ماكسويل كورني (وست هام) 5.2 مليون جنيه إسترليني.