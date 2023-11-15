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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الأربعاء ارتفاع سعر ظهير أيسر نادي كونستانتينوس تسيميكاس، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 15 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم
كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم
زكي أمدوني (بيرنلي) 5.3 مليون جنيه إسترليني.
ماكسويل كورني (وست هام) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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