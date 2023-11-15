أحدهما تراجع عن العمل في الأهلي.. 10 مدربين متاحين لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال:

لا صوت يعلو فوق صوت المدرب الجديد لنادي الزمالك الذي سيتولى تدريب الفريق خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تم توجيه الشكر له بسبب النتائج المتذبذبة التي عانى منها الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق توجيه الشكر لخوان كارلوس أوسوريو، بعد الهزيمة من فريق زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، بنتيجة 2-1.

وقاد أوسوريو نادي الزمالك 22 مباراة منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق في شهر أبريل الماضي، وحقق خلالهم 12 فوزًا و5 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل الزمالك تحت قيادة أوسوريو 64 هدف واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

ويدير معتمد جمال المهمة الفنية حاليًا لنادي الزمالك، ونجح في قيادة الفريق لنهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، وذلك بعدما فاز على فريق بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وأمام الزمالك 10 أسماء متاحة لتدريبه منهم من سبق له العمل في مصر والمنطقة العربية وهم :

موسيماني

تصدر عدد من أسماء المدربين المتاحين الذين عملوا في مصر من قبل، ترشيحات تدريب الزمالك وتقدمهم الجنوب أفريقي بيتسو

موسيماني، الذي رحل عن فريق الوحدة الإماراتي منذ أيام قليلة يعد أبرز هذه الأسماء بعت اعترافه سابقًا ووكيلته بتلقي عرضًا من الزمالك.

وحيد خليلوزيتش

كما يعد مدرب منتخب المغرب الماضي، أبرز المدربين المتاحين لتدريب نادي الزمالك، حيث كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن رحيل خليلوزيتش بسبب الخلافات التي عانى منها أكثر من نجم مغربي، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم الماضية.

جوزيه جوميز

أحد أبرز المدربين المتاحين لتدريب نادي الزمالك في الفترة الحالية، هو جوزيه جوميز وذلك بعد رحيله عن تدريب فريق نادي ديسبورتيفو دي شافيز البرتغالي، حيث تردد اسمه من قبل لتدريب النادي الأهلي، وبالتحديد في عام 2018 عندما رحل حسام البدري عن تدريب الفريق الأحمر، إلا أن جوميز تراجع عن تدريب النادي الأهلي بعدما نجح الأهلي في التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون ويعلن الأحمر تحريك دعوى قضائية ضده.

كريشمير ريزتش

مدرسة كرواتية قد تكون الحل الأنسب لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بعدما مر بتجارب عديدة كانت مثيرة ومهمة في حياة أي مدرب وكانت آخرهم نادي الطائي السعودي، الذي لعب معه 7 مباريات فقط، قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج.

يانيك فيريرا

أيضًا ضمن الأسماء التي كانت معروضة على النادي الأهلي لتدريب الفريق هو يانيك فيريرا، الذي كانت آخر محطاته هو نادي الرياض السعودي، الذي لعب معه حوالي 6 مباريات فقط قبل أن يرحل مبكرًا.

جورجي مندوسا

كان ولا يزال أحد الأسماء المهمة التي قد يلجأ إليها نادي الزمالك، بالأخص أن المدرسة البرتغالية ناجحة في السوق الرياضي المصري، حيث كانت أخر محطاته مع نادي الإخدود السعودي والذي رحل عنه منذ فترة قريبة.

الهولندي مارسيل كايزر

مدرب نادي الشباب السعودي السابق، من المرجح أن يتفاوض معه نادي الزمالك بالأخص بعد أن رحل عن الفريق السعودي يوم 6 سبتمبر الماضي، بعدما لعب معه 5 مباريات فقط.

البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش

المدرب صاحب الـ53 عامًا قد يكون حلًا مناسبًا لنادي الزمالك، وذلك بعدما أُقيل من تدريب فريق أبها السعودي في الفترة الماضية، حيث تولى تدريبه في 9 لقاءات فقط.

البرتغالي فيليب قوفيا

من المدربين أصحاب المدارس والفكر المختلف، ومتاح في الوقت الحالي للزمالك بعد رحيله عن نادي الحزم السعودي الذي تولى إدارته في 10 مباريات فقط.

كريستيان جروس

أخر مدرسة قد تكون متاحة أمام نادي الزمالك هي أنه سيلجأ لمدربه السابق كريستيان جروس صاحب الـ69 عامًا، بعدما رحل عن تدريب فريق بازل السويسري في 20 يونيو 2022 الماضي.

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