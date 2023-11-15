"بين الأهلي والزمالك".. مهيب يكشف مصير أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامجه على قناة إم بي سي مصير لاعب الزمالك أحمد فتوح.

وقال مهيب: "محمد حمدي رسميا جدد تعاقده مع بيراميدز لمدة 3 مواسم مقبلة، لو حد عايز محمد حمدي يروح لبيراميدز اللي هو أكيد مش هايدي حد حاجة".

أضاف: "الأهلي لو عايز محمد حمدي يروح لبيراميدز ده معناه إن مفيش فتوح في بيراميدز فتوح ما بين الأهلي والزمالك فقط لا غير".

اختتم مهيب: "هل ستنجح الواسطات في نادي الزمالك لإقناع اللاعب بالبقاء؟ في النادي الأهلي الأمر منتهي وإن فتوح يكون موجود مفيش أي مشكلة".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر معاقبة أحمد فتوح بالإيقاف وعرضه للبيع، بسبب مغادرة المعسكر دون إذن.

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