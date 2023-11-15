ترشح نجل ممدوح عباس لرئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامجه على قناة إم بي سي اسم المرشح لإدارة شركة الكرة التي يؤسسها مجلس إدارة نادي الزمالك.

قال مهيب: "ترشح أيمن ممدوح عباس لرئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك".

اختتم: "ممدوح عباس من الشخصيات القليلة التي تدعم وتساند نادي الزمالك من خارجه، ويوجد كثير من الأشياء لا يتم الإعلان عنها".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة نادي الزمالك قرر عقب الفوز في الانتخابات تشكيل شركة لكرة القدم بالنادي.

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