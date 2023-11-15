شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد منافسات ناشئين الأثقال ببطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب ناشئين رفع الأثقال اليوم الأربعاء، منافسات بطولة العالم بالمكسيك عن طريق اللاعبة حبيبة سعد فى وزن 45 كجم فى تمام الثامنة مساء.

بينما يخوض السيد على منافساته فى تمام الثانية صباح 17 نوفمبر الجارى بوزن 61 كجم وحلمك عبد البارى فى نفس اليوم الحادية عشر مساء بوزن 67 كجم.

أما حنين أحمد فتخوض منافسات وزن 64 كجم الحادية عشر مساء يوم 18 نوفمبر ومازن شريف نفس التوقيت يوم 19 لمنافسات وزن 81 كجم ومحمد عبد المنعم أيضا فى نفس الوزن.

فيما يخوض اللاعب سعد هلال منافسات وزن 89 كجم الثانية صباح يوم 21 نوفمبر ومحمود حسنى الحادية عشر مساء نفس اليوم بمنافسات وزن 96 كجم ورحمة أحمد الثانية صباح 22 نوفمبر فى وزن 81 كجم وفاطمة محمود صادق الحادية عشر يوم 22 نوفمبر القادم ووزن ٨٧ كجم وشيماء خالد الثامنة مساء اليوم التالى فى وزن + 87 كجم.