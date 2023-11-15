شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمد شريف من العودة للأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق بالعودة إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل، من أجل حل أزمة المهاجم الصريح في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن، وإيقاف محمود كهربا عن المشاركة في مباريات الدوري.

ورحل محمد شريف عن الأهلي في بداية الموسم الجاري بعد تلقيه عرضا من الخليج السعودي، ولرغبته في المشاركة الأساسية والحفاظ على مكانه في منتخب مصر، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي في الموسم الماضي.

وأوضح مصدر أن الأهلي لا يفكر في استعادة محمد شريف في يناير المقبل، وأن اسم اللاعب غير مطروح في العودة إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي، وقد يتم النظر في عودة اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي أو عقب نهاية عقده مع النادي السعودي وفقا لاحتياجات الأهلي الفنية.

شدد المصدر على أن محمد شريف من اللاعبين المميزين، وقادر على تقديم الإضافة لهجوم الأهلي، ولكن لا يوجد تفكير في عودة اللاعب في يناير، وهناك تفكير في بدائل أخرى لتدعيم هجوم الأهلي في يناير المقبل، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب محلي مرشح لتدعيم هجوم المارد الأحمر.