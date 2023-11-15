شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لمنتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة جيبوتى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وضمت قائمة مصر 7 محترفين هم كل من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد الننى وطارق حامد ومحمد شريف.

ونستعرض ماذا قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لمنتخب مصر في التقرير التالىمحمد صلاح

لعب: 17 مباراة

سجل: 12 هدفا

صنع: 4 أهداف

عدد الدقائق: 1263 دقيقة

محمود حسن تريزيجيه

لعب: 8 مباريات

سجل: 0

صنع: هدف واحد

عدد الدقائق: 312 دقيقة

عمر مرموش

لعب: 19 مباراة

سجل: 10 أهداف

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 1233 دقيقة

مصطفى محمد

لعب: 10 مباريات

سجل: 5 أهداف

صنع: 0

عدد الدقائق: 693 دقيقة

محمد شريف

لعب: 11 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدف واحد

عدد الدقائق: 1075 دقيقة

محمد الننى

لعب: 6 مباريات

سجل: 0

صنع: 0

عدد الدقائق: 20 دقيقة فقط

طارق حامد

لعب: 16 مباراة

سجل: 0

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 1464 دقيقة

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.