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بالأرقام.. ماذا قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لمنتخب مصر؟

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القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة جيبوتى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

وضمت قائمة مصر 7 محترفين هم كل من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد الننى وطارق حامد ومحمد شريف.

ونستعرض ماذا قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لمنتخب مصر في التقرير التالى
  محمد صلاح
 

لعب: 17 مباراة

سجل: 12 هدفا

صنع: 4 أهداف

عدد الدقائق: 1263 دقيقة

 

محمود حسن تريزيجيه
 

لعب: 8 مباريات

سجل: 0

صنع: هدف واحد

عدد الدقائق: 312 دقيقة

 

عمر مرموش
 

لعب: 19 مباراة

سجل: 10 أهداف

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 1233 دقيقة

 

مصطفى محمد
 

لعب: 10 مباريات

سجل: 5 أهداف

صنع: 0

عدد الدقائق: 693 دقيقة

 

محمد شريف
 

لعب: 11 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدف واحد

عدد الدقائق: 1075 دقيقة

 

محمد الننى

 

لعب: 6 مباريات

سجل: 0

صنع: 0

عدد الدقائق: 20 دقيقة فقط

 

طارق حامد
 

لعب: 16 مباراة

سجل: 0

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 1464 دقيقة

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

 خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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