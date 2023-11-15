شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أوسوريو سيوافق على تقسيط المستحقات والشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة، انفراجة في أزمة مستحقات الكولومبي أوسوريو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، بعد الجلسة التي عقدها الكولومبي مع مسؤولي النادي الأبيض.

وكان مجلس الزمالك قد قدم عرضاً لأوسوريو فى الجلسة التى جمعت الكولومبي مع أحمد سليمان عضو المجلس والمسؤول عن ملف الكرة بالنادي.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوسوريو لم يحدد مهلة للرد على عرض الزمالك بشأن مستحقاته والشرط الجزائي، على أن يبلغ إدارة النادى بقراره بعد التفكير فى العرض.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن أوسوريو سيوافق على عرض الزمالك بتقسيط المبلغ، خاصة وأنه الحل الأفضل له فى الفترة الحالية قائلا:" أوسوريو سيوافق على العرض المالي المحدد الذي قدمناه "

وعقد أمس الثلاثاء أحمد سليمان وحسين السيد وعمرو أدهم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي.

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، و طلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.