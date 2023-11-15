شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرد اوجستى..الجارحى يقود الاهلى امام الزمالك فى قمة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود احمد الجارحى المدرب العام لفريق كرة سلة الاهلى رجال، امام نظيره الزمالك فى اياب ربع نهائي دورى المرتبط فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة.

ويقول الجارحى الفريق بعد طرد اوجستى بوش فى مباراة الذهاب التى أقيمت على صالة الزمالك، وانتهت بفوز الاحمر

ووفقا للوائح وقوانين السلة فان الطرد يعنى الإيقاف مباراتين،وبالتالي يتغيب اوحستى بوش عن قيادة الفريق ويتولى الجارحى مهمة المدير الفنى خلال مباراة العودة

وتنتظر لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل تقرير مراقب المباراة لتحديد عقوبة المدرب سواء بالاكتفاء بالايقاف مباراتين او تغليظ العقوبة وتوقيع غرامة مالية من عدمه

وكانت مباراة الاهلى والزمالك شهدت طرد الاسبانى اوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء

وحسم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مباراته أمام الزمالك 81 – 66 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الزمالك، فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط

وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ 16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر المصرى منذ أيام بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين بمدينة المنامة فى البحرين بعدما أبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.