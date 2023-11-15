شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى المحترفين بعد الجولة الثامنة.. نانا أنتوى متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الغانى نانا أنتوى مهاجم فريق طنطا، قائمة هدافى دورى المحترفين برصيد 6 أهداف بعد مرور 8 جولات من المسابقة، متفوقا على حسام بركات مهاجم بروكسى صاحب الـ5 أهداف.

جاءت ترتيب هدافى دورى المحترفين كالتالى:

نانا أنتوى "طنطا" 6 أهداف

حسام بركات "بروكسى" 5 أهداف

مصطفى سلطان "بتروجت" 4 أهداف

إسماعيل بامبا "بتروجت" 4 أهداف

شهدت مباريات الجولة 5 انتصارات، حيث فاز أسوان على مكادى بثلاثة أهداف لهدفين، وبترول أسيوط على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ، في الوقت الذى حقق فيه أبو قير للأسمدة فوزا كبيرا على النصر للتعدين بخماسية نظيفة، كما فاز مصر المقاصة على جمهورية بهدف مقابل للاشىء، كما فاز طنطا على النجوم بهدفين مقابل هدف .

كما شهدت الجولة 5 تعادلات حيث تعادل بتروجت مع وادى دجلة بهدف لمثله، كما تعادل راية ودكرنس بهدفين لمثليهما، وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراتى القناة ووى، ولافيينا وحرس الحدود، بينما انتهت مباراة السكة الحديد وبروكسى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

أسفرت مباريات الجولة عن تسجيل 29 هدفا بفارق هدف وحيد عن الجولة الماضية التي سجلت 28 هدفا، وشهدت مباريات الجولة النتيجة الأعلى منذ انطلاق الدورى بعدما فاز أبو قير للأسمدة على النصر للتعدين بخماسية نظيفة رافعا رصيده إلى 13 نقطة وبات قريبا من أهل القمة بفارق 3 نقاط فقط عن بتروجت صاحب الصدارة، كما سجلت مباراة أسوان ومكادى خمسة أهداف أيضا بعدما انتهت لصالح زهرة الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدفين .