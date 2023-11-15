شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مباراة منتخب الشباب وليبيا فى افتتاح بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، مواجهة مرتقبة أمام نظيره الليبي ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا للشباب، حيث تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.

بث مباشر.. مباراة منتخب الشباب وليبيا فى افتتاح بطولة شمال أفريقيا

يعرض ”الخليج 365”، بثم مباشر لمباراة منتخب الشباب مع منتخب ليبيا.



بث مباشر مباراة منتخب الشباب وليبيا.. موعد المباراة بث مباشر مباراة منتخب الشباب وليبيا.. موعد المباراة تقام مباراة مصر وليبيا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، الموافق 15 نوفمبر.بث مباشر.. قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة ضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر. الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي. الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر. الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك. بث مباشر مباراة منتخب الشباب وليبيا.. نظام بطولة شمال أفريقيا بث مباشر مباراة منتخب الشباب وليبيا.. نظام بطولة شمال أفريقيا وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر، وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

بث مباشر مباراة منتخب الشباب وليبيا.. بطل النسخة الأخيرة

وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.