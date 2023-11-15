وزارة الرياضة تبدأ اختبارات الالتحاق بمشروع المعد النفسي الرياضي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة البدء في اختبارات الالتحاق بالمشروع القومي المعد النفسي الرياضي "الدفعة الثانية" والذي تنفذه الإدارة المركزية للطب الرياضي متمثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي.

يأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي متمثلة في الإدارة العامة للموهبة الرياضية خلال الفترة من 14/11/2023 الي 18/11/2023 بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.

حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبارات 152 مختبر من 26 محافظة من خريجي كليات التربية الرياضية من اللذين انطبقت عليهم الشروط التي وضعتها الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي مقسمين على خمسة أيام.

وتم البدء في إجراء اختبارات تحريرية وشفوية باليوم الأول 14/11/2023 لعدد 30 مختبر من محافظات " المنوفية – كفر الشيخ – البحيرة – الشرقية – الغربية – بني سويف – اسوان" عن طريق لجنة علمية من خبراء علم النفس الرياضي وعلى رأسهم الدكتور العربي شمعون ، والدكتورة ماجدة إسماعيل ،والدكتور أحمد صلاح والدكتور وائل رفاعي والدكتور وليد جبر وحضر الاختبارات الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، و الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات القومية، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي.

-اليوم الثاني 15/11/2023 محافظات " المنيا / أسيوط / سوهاج".

-اليوم الثالث 16/11/2023 محافظات " القاهرة / الجيزة / القليوبية / الإسكندرية / بورسعيد / الفيوم / دمياط / الإسماعيلية".

-اليوم الرابع 17/11/2023 محافظات "قنا / الأقصر / الوادي الجديد / البحر الأحمر / شمال سيناء / جنوب سيناء / مرسي مطروح / الدقهلية ".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا التوجه الذي يتم بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.

وأشار إلى أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا لمشروع المعد النفسي والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال، و سنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة، كما سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم.