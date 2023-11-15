وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج

ياسر رشاد - القاهرة - التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ومجموعة من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد .

حيث أكد وزير الشباب على حرص الوزارة على التعامل والاهتمام بمختلف الكيانات والمبادرات الشبابية المختلفة ودائما الوزارة داعمة لكل الشباب المصري المتواجدين بالداخل والخارج.

واضاف صبحي اننا دائما حريصون على اشراك شباب المصريين فى الخارج بالبرامج المتميزة والمنفذة للشباب داخل مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة بالاضافة الى مشاركتهم بمؤتمرات الشباب

كما اننا نتعاون مع العديد من الوزارات ومنها على سبيل المثال وزارة التعليم العالى من خلال اتحاد الجامعات كما لدينا العديد من التعاون والأنشطة المنفذة والمختلفة مع وزارة التربية والتعليم من خلال الانشطة الرياضية المتعددة لطلبة المدارس بمختلف الاعمار .

واضاف صبحي نعمل فى وزارة الشباب والرياضة على الدمج بين شبابنا فى الخارج والداخل من خلال تسليط الضوء على النماذج المشرفة من شبابنا فى الخارج كنماذج مشرفة ومثل أعلى للشباب داخل الوطن .

ونوه وزير الشباب الى ضرورة وأهمية المشاركة الفعالة للشباب فى الاستحقاق الرئاسي المقبل.

من جانبه ثمن الدكتور محمود حسين على اللقاء وعلى دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي للاتحاد ومساندته الغير محدودة لهذا الكيان الشبابي والذي يخدم المصريين فى الخارج مضيفا ان الاتحاد يضم ٣ الاف شاب وفتاة المتواجدين فى مختلف دول العالم فى الخليج وأوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية ، مشيدا بما تم تناوله فى الاجتماع من تعاون متبادل بين الوزارة والاتحاد بالاضافة الى تنظيم العديد من الرحلات لهؤلاء الشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة .

حضر الاجتماع من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور محمد الصفتى مدير عام المكتب الفني والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة.