مصر تسهزم اليابان 3/0 فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة والسيدات يفزن على منغوليا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال بثلاثة أشواط دون رد على نظيره اليابانى فى دور الثمانية لبطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والتى تستمر حتى السبت المقبل ، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024 .

جاءت نتيجة الأشواط 25/12 ، 25/19 ، ، ،25//9 ، سيطر منتخبنا على المباراة من بدايتها ، وتمكن من حسم اللقاء ليواجه فى الدور قبل النهائى غد الفائز من مباراة المانيا والبرازيل التى تقام اليوم ، كما فاز منتخب مصر للسيدات على منغوليا بثلاثة أشواط ، مقابل شوط واحد ، وفاز المنتخب البريطانى على نظيره الجزائرى 3/0 فى منافسات الرجال .

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمتحدث الرسمى للبطولة والاتحاد إن منتخب مصر للرجال قدم مباراة قوية أمام نظيره اليابانى ، وظهر جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية ممتازة ، وحسموا اللقاء من الشوط الأول ، عندما فازوا بفارق 13 نقطة ، ليمتلكوا زمام الشوطين الثانى والثالث بسهولة مكنتهم من الفوز باللقاء بثلاثة أشواط دون رد .

أضاف اللواء منصور درويش أن منتخب السيدات تحسن أداءه اليوم فى لقاء منغوليا ، مشيرا إلى أن الهزيمة من المنتخب الصينى كانت طبيعية لقوة المنافس الذى يحمل لقب العالم ، فضلا عن

حداثة تكوين منتخب مصر ، ومعظم لاعباته من العناصر الجديدة وصغيرة السن والتى تعد أمال منتخبنا فى السنوات المقبلة ، بعدما يمتلكون الخبرات من كثرة المباريات والبطولات إلى يعدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مصطفى صادق للمنتخب للمشاركة فيها فى الفترات المقبلة ، ومع ذلك قدمت لاعبات مصر مباراة لا بأس بها أمام الصين ، رغم فارق الإمكانيات الفنية والمهارية بين منتخبنا ونظيره الصينى ، ولكن تغير الحالة فى لقاء منغوليا واستطعنا حسم المباراة .

حرص أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ،

واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد ، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة , والسيد غريب إدريس ، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة ، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد ، على تشجيع ومساندة منتخبينا فى لقائى اليوم والشد من أزر اللاعبين واللاعبات لتقديم مستوى قوى خلال المباراتين حتى تحقق الفوز على اليابانى ومنغوليا .

يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .