منتخب تونس يكشف حالة مصابيه قبل مواجهتي ساوتومي ومالاوي

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح الجهاز الطبي لمنتخب تونس الحالة الصحية لبعض لاعبي نسور قرطاج خلال المعسكر الجاري استعدادًا لمواجهتي ساوتومي ومالاوي، وعلى رأسهم هيثم الجويني وإلياس العاشوري ومحمد علي بن رمضان.

وقال سهيل الشملي طبيب منتخب تونس في حوار نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن إلياس العاشوري مهاجم كوبنهاجن الدنماركي غادر المعسكر بسبب الإرهاق الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.

وأكد أن الجهاز الطبي تشاور مع الجهاز الفني بقيادة جلال القادري خوفا من تعرض اللاعب لإصابات خطيرة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار، وقرر عدم المخاطرة ومنحه الضوء الأخضر للمغادرة.

وعن طبيعة إصابة محمد علي بن رمضان قال :"بن رمضان لديه أوجاع في العضلة الخلفية وقررنا الإبقاء على اللاعب مع المجموعة لأنه بإمكانه اللعب والعودة في صحة جيدة لفريقه المجري فريكنفاروس".

كما تحدث الشملي عن إصابة هيثم الجويني مهاجم الملعب التونسي مؤكداً أن تماثل للشفاء بشكل تام، وبات جاهزا لخوض المباريات.

ويستعد منتخب تونس تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني جلال القادري، لمواجهتي ساوتومي ومالاوي في الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي ساوتاومي يوم 17 نوفمبر ومالاوي يوم 21 من الشهر نفسه.