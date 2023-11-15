السعودية تحتل وصافة تصنيف المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس آسيا واليابان في الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم مواجهة مرتقبة أمام نظيره باكستان بالدور الثاني الذى يجمع المنتخبين ضمن منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال العالم المقرر إقامتها مساء غدًا الخميس فى إطار مواجهات البطولة.

تصنيف المنتخبات الأكثر حصولًا على كأس آسيا

أصبح منتخب السعودية يحتل المركز الثاني ووصافة الترتيب كأكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا بالتساوي مع نظيره منتخب إيران، فشهد تتويجه باللقب في ثلاث نسخ، فيما يعتلي منتخب اليابان صدارة الترتيب برصيد أربعة ألقاب.

واستطاع الأخضر السعودي تحقيق أول ألقابه في بطولة كأس آسيا عام 1984، فيما تعد آخر نسخة حصدًا للقب البطولة عام 1996.

ويعد منتخب السعودية أكثر المنتخبات مشاركة فى بطولة كأس العالم رفقة منتخب المغرب، بواقع 6 مرات سابقة أولها في أميركا عام 1994 وآخرها المونديال الأخير في قطر 2022.



ويحل الأخضر السعودي ضيفًا على نظيره منتخب الأردن، في المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب عمان الدولي، يوم الثلاثاء بعد المقبل بنفس التصفيات.



قائمة منتخب السعودية

محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهر.