القناة الناقلة لمواجهة مصر وجيبوتي غدًا بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني روي فيتوريا غد الخميس مشواره في مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.





ويلتقي المنتخب الوطني نظيره جيبوتي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، مذاعًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 التي أعلنت حصولها على حق بث المباراة ، وباقي مواجهات مصر بالمجموعة.

وتقرر عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، للحديث عن استعدادات الفراعنة لمواجهة جيبوتي، في الجولة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2026.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السادسة والنصف مساء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي.

وسيتم فتح الباب لوسائل الإعلام لتدريبات منتخب مصر لمدة 15 دقيقة تحديدا من الساعة الرابعة والربع حتى الرابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب لقاء الغد بالتشكيل التالي ..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ، مصطفى محمد، محمد صلاح.